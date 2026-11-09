Francia califica de "triste día para la libertad de prensa" el cierre de Nóvaya Gazeta

"Francia deplora vivamente el cierre definitivo, bajo la presión de las autoridades rusas, del diario independiente Nóvaya Gazeta", señaló el Ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno francés destacó el papel del periódico, cofundado en 1993 por Dmitri Murátov, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2021, como símbolo del compromiso de numerosos periodistas rusos con la defensa de una prensa libre e independiente.

París recordó que varios periodistas vinculados a la publicación y a la defensa de la libertad de expresión fueron asesinados, entre ellos Igor Domnikov, Anna Politkóvskaya, Stas Markélov, Anastasia Babúrova y Natalia Estemírova.

"Varios de ellos pagaron con su vida este compromiso", subrayó el Ministerio de Exteriores, que también denunció las presiones, amenazas, agresiones y detenciones sufridas por numerosos profesionales de la información, algunas de ellas recientes.

El periódico ya se había visto obligado a suspender su edición impresa y su canal de YouTube en marzo de 2022, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

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Además, las autoridades rusas bloquearon el acceso a la publicación en el país y la amenazaron con acciones judiciales por presuntas infracciones de la legislación sobre 'agentes extranjeros', que organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertad de prensa denuncian que se utiliza para presionar y limitar la actividad de voces críticas con el Kremlin.