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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:45

Francia forma una alianza de 14 grandes puertos mundiales para combatir el narcotráfico

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París, 9 nov (EFE).- Francia presentó este lunes una alianza de 14 grandes puertos mundiales que se comprometen a compartir información y experiencias para luchar contra el narcotráfico que los utiliza como vía de transporte y de entrada a sus principales mercados de consumo.

Por EFE
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Esta red reúne a los países del G7, a Brasil, Corea del Sur y Kenia, así como a cuatro organizaciones internacionales, explicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en declaraciones a la prensa.

El objetivo es poner en común sus buenas prácticas y las tecnologías que utilizan para tratar de identificar entre los grandes volúmenes de contenedores que gestionan los que son utilizados para introducir la droga para "atajar esta plaga que tanto mal causa a nuestro país", señaló Barrot, en una reunión de dos días de jefes de la diplomacia de los miembros del G7.

Según los cálculos del Ministerio francés de Interior, un 70 % de los estupefacientes que llegan al mercado francés lo hacen por los puertos.

Esta red de grandes puertos forma parte del plan de acción internacional lanzado desde comienzos de año por el departamento francés de Exteriores, que ha tenido su principal foco en el Caribe y en Sudamérica, que es de donde proceden y por donde transitan buena parte de las drogas que se consumen en Francia.

En el marco de ese plan, Francia ha firmado más de una veintena de acuerdos bilaterales de cooperación en esa región, en el terreno de la seguridad interior, del control aduanero, de la defensa o de la gestión marítima.

Francia organizó en Martinica a comienzos de julio una conferencia para reforzar la cooperación con los Estados del Caribe tanto contra el tráfico de drogas como contra el tráfico de armas de fuego.

Para atender esos nuevos canales de cooperación, Francia ha incrementado en más de un 30 % en un año los agentes especializados dedicados a esas tareas.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, precisó que a comienzos del año próximo su país tendrá 43 puestos específicamente dedicados a esas funciones de seguridad interior, lo que significa 8 más que los actuales, y eso en países que considera "particularmente importantes" para Francia: Perú, Ecuador y Colombia.

París extiende esa estrategia de coordinación a organismos como la Organización de Seguridad de los Estados del Caribe y a la Organización de los Estados Americanos.

Preguntado sobre cómo se concreta la colaboración con Washington, que ha llevado a cabo operaciones militares de envergadura polémicas contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en el Caribe, el jefe de la diplomacia francesa subrayó la "convergencia de puntos de vista entre todos los miembros del G7, incluido Estados Unidos".

Una convergencia -añadió- "para responder de forma internacional a unos tráficos que se han internacionalizado y a una criminalidad que se ha internacionalizado".

Nuñez insistió en que las políticas contra el narcotráfico dan resultado y contó que en 2025 las aprehensiones de cocaína en Francia se incrementaron un 58 % respecto al año anterior, con más de 80 toneladas.

Y que, más allá del volumen de esos alijos, el pasado año hubo 56.000 personas a las que se les abrieron procedimientos por tráfico de drogas gracias a la acción policial, una cifra notablemente superior a las 40.000 de 2016.

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