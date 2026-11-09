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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:35

Fujimori destaca "cifras históricas" de exportaciones de Perú

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Lima, 9 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, destacó este lunes que su país está alcanzando "cifras históricas" de exportaciones, que entre enero y septiembre pasado llegaron a 83.785 millones de dólares.

Por EFE
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"Esto no es una casualidad. Aquí hay el trabajo de millones de peruanos y hay también instituciones muy fuertes", aseguró la gobernante durante su participación en la ceremonia por el 'Día del Exportador 2026'.

Fujimori dijo que en agosto pasado las exportaciones peruanas superaron por primera vez los 10.000 millones de dólares en un solo mes, al llegar a 10.305 millones, una cifra que representó un crecimiento de 36,8 % respecto a similar período de 2025.

Los envíos al exterior entre enero y septiembre pasado acumularon 83.785 millones de dólares, un incremento de 31,1 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que 9.141 empresas exportaron 4.442 productos a 171 mercados internacionales, anotó.

"Esto no es el esfuerzo de una persona o de una institución, es el esfuerzo conjunto de un país que le dice al mundo que nosotros vamos a ir llevando nuestros productos", comentó.

En ese sentido, la gobernante dijo que Perú ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de arándanos y uvas, el segundo en mangos y paltas (aguacates), y el cuarto en jengibre, con resultados que reflejan "el potencial de la producción nacional" para alcanzar nuevos destinos comerciales.

Añadió que su Gobierno respalda los principios de apertura económica y ratificó que al ver las cifras de exportaciones se "ratifica" que se está "yendo por el camino correcto".

A su turno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el crecimiento exportador es una oportunidad para impulsar nuevas actividades económicas, fortalecer la innovación y consolidar a Perú como un centro logístico para Suramérica.

Alertó, sin embargo, que uno de los principales desafíos que afronta su país es vincular la investigación universitaria con el desarrollo de productos y empresas capaces de competir internacionalmente, además de impulsar las industrias creativas y la exportación de servicios.

"Tenemos que convertirnos en un nodo logístico. Y ese nodo logístico no solo para la mejora de nuestra productividad, sino también nodo logístico para servir a los otros países en Sudamérica", concluyó.

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