Gobierno mexicano admite que, tras dos años de violencia, Sinaloa sigue sin lograr la paz

"Nuestro compromiso es la paz y lo vamos a lograr. Es nuestro objetivo estratégico y lo cumpliremos. Insoslayable la situación de estas últimas semanas", dijo Domínguez Nava durante la firma de dos convenios para fortalecer la seguridad pública en Sinaloa, con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano.

Según reportes de prensa, Sinaloa registró en octubre 191 asesinatos, la cifra mensual más alta de 2026 y la segunda mayor desde el inicio de la confrontación entre grupos criminales, en septiembre de 2024.

"A la sociedad de Mazatlán, del sur del estado y de todo Sinaloa les compartimos que los gobiernos federal y del estado estamos trabajando en las tareas correspondientes. No hemos logrado lo que todos deseamos, restaurar la paz. Pero estamos trabajando con denuedo y entrega total", añadió la mandataria regional.

Domínguez Nava señaló que las autoridades "reconocemos la magnitud del problema, una confrontación que ya rebasa los dos años con el agravio de vidas sacrificadas (...) es inaceptable toda muerte impuesta".

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada, en julio de ese año.

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Desde entonces, el estado ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos federales y estatales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la confrontación entre grupos criminales "modificó las condiciones de seguridad en distintas regiones del estado y generó una situación extraordinaria que ha requerido una respuesta permanente de las instituciones del Estado mexicano".

El alto funcionario precisó que de octubre de 2024 a octubre de 2026 las autoridades federales y estatales han detenido a más de 3.000 personas y decomisado 145 toneladas de droga, entre ellas más de una tonelada y dos millones de pastillas de fentanilo.

Además, García Harfuch indicó que se han incautado 7.200 armas de fuego, equivalentes a un 20 % del total decomisado en el país, y desarticulado más de 2.600 laboratorios y áreas utilizadas para producir metanfetamina.

"Por ello, no podemos considerar concluida esta tarea ni disminuir los esfuerzos, sino todo lo contrario, reforzarlos", apuntó el secretario.

García Harfuch destacó que, aunque entre junio de 2025 y agosto de 2026 se registró una reducción de un 42 % en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, "recientemente identificamos nuevos episodios de violencia derivados de la confrontación entre estos grupos criminales, particularmente un incremento durante septiembre y octubre de este año en Mazatlán".