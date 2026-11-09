Greenpeace alerta de contaminación en aguas cercanas a un pozo petrolero en México

El informe, titulado 'Presencia de hidrocarburos del petróleo en agua, suelo y sedimentos en el área del pozo Krem-1', detectó concentraciones elevadas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), compuestos que pueden representar riesgos para los ecosistemas acuáticos y la salud.

Según Greenpeace, las siete muestras de agua analizadas superaron entre 61 y 113 veces un valor de referencia europeo utilizado para evaluar estos contaminantes mediante equivalentes tóxicos de benzo (a) pireno, una sustancia clasificada como cancerígena para los seres humanos.

La organización advirtió de posibles efectos adversos sobre los organismos acuáticos y los animales que consumen agua del río, aunque el estudio no establece afectaciones directas a la salud de la población.

La investigación se realizó en las inmediaciones del pozo Krem-1, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), donde el 5 de marzo pasado se registró una explosión durante trabajos de perforación que provocó un incendio controlado hasta el 2 de agosto, después de cinco meses.

El siniestro afectó "aproximadamente 270 hectáreas de vegetación", según una estimación de CartoCrítica citada en el informe.

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Los análisis también identificaron "concentraciones de hidrocarburos" en sedimentos del río que superaron valores internacionales de referencia ecológica, aunque ninguna de las muestras de suelo rebasó los límites máximos permitidos por la normativa mexicana.

Greenpeace sostuvo que los resultados evidencian deficiencias en la regulación ambiental del país, al señalar que México carece de límites específicos para determinados hidrocarburos en sedimentos y aguas superficiales destinados a la protección de la vida acuática.

Ante estos hallazgos, la organización recomendó realizar monitoreos periódicos del agua y los sedimentos, evaluar la presencia de contaminantes en organismos acuáticos y animales de la zona, así como emprender una remediación integral del área afectada.