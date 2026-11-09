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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 17:00

Hegseth defiende su gestión como un "éxito" mientras encara un posible juicio político

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Wasington, 9 nov (EFE).- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que encara un posible juicio político en el Congreso, defendió este lunes su gestión, la cual calificó como un "éxito", y denunció que gente con "motivaciones políticas" está buscando minar los logros de "las tropas" en Irán o Venezuela.

Por EFE
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Durante una intervención en la Escuela de Guerra Naval, en New Hampshire, Hegseth aseguró que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está "cambiando el destino de mundo por generaciones" y dijo que en el Pentágono están "orgullosos" de la agenda política de la actual Administración.

"Se trata de personas movidas por motivos políticos... sus discrepancias van en contra del éxito", dijo Hegseth.

"Si alguien quiere cuestionar lo que hicimos en 'Epic Fury' o 'Rough Rider', o la captura de Nicolás Maduro, en realidad está cuestionando a las tropas y lo que lograron, algo que es histórico", añadió el secretario de Guerra, en referencia a operaciones llevadas a cabo en Irán, Yemen y Venezuela tras el regreso de Trump al poder en 2025.

Sus palabras llegan en un momento en el que el congresista republicano Thomas Massie busca forzar esta semana una votación en la Cámara de Representantes para abrir un juicio político contra Hegseth al considerar que ha violado la Constitución como jefe del Pentágono.

Los demócratas ya respaldan la iniciativa y tendrán mayor capacidad para impulsar un proceso cuando asuman el control del Congreso el 3 de enero de 2027, algo que han logrado tras sumar una apabullante victoria ante los republicanos en las legislativas de la semana pasada.

Aunque el propio Trump calificó la semana pasada el trabajo de Hegseth como "fantástico", Hegseth ha estado en el punto de mira desde antes de las elecciones del 3 de noviembre por lo impopular que resulta entre los estadounidenses la guerra en Irán, iniciada el pasado febrero.

Trump también admitió que la guerra contra Irán fue un factor de peso para la sonada derrota de su partido en las urnas la semana pasada.

Algunas voces han recomendado al presidente que sustituya a Hegseth antes de enero, cuando la nueva mayoría demócrata en el Senado podrá condicionar o bloquear el nombramiento de su sucesor.

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