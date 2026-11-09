ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:00

Imputan a cinco personas acusadas de articular una red de pornografía infantil en Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 9 nov (EFE).- Cinco personas fueron imputadas por presuntamente almacenar y distribuir más de 600 videos y fotografías de abuso infantil a través de dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se accedía mediante pago, informó este lunes la Fiscalía General de Colombia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La investigación, realizada en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, llevó a allanamientos en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca), donde se detuvo a cinco integrantes de una red delictiva.

En el operativo también se incautaron celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos.

Las evidencias recogen que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, la red compartió este material delictivo con más de 140 contactos que formaban parte de los grupos de mensajería 'Venta 33' y 'Cvpa'.

Además, los implicados presuntamente acudieron de “manera individual a otros espacios virtuales para difundir contenido a cambio de diversas sumas de dinero”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Uno de los procesados, Milton Darwin Bohórquez Alfonso, aceptó los cargos, mientras el resto de implicados fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Los acusados fueron presentados ante los jueces de control de garantías por los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), y se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años, según recoge el artículo 218 del Código Penal colombiano sobre pornografía de menores de edad.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar