Imputan a hombre acusado de reclutar a un adolescente para un grupo armado en Colombia

De acuerdo con la investigación, el adolescente fue reclutado en julio de este año presuntamente por el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en el municipio de Santander de Quilichao.

La Fiscalía detalló que, una vez reclutado, el joven recibió entrenamiento en técnicas de combate e instrucción en el manejo de armas.

Cuando el adolescente desapareció, sus familiares denunciaron que fue "llevado en medio de engaños" y pidieron investigar su paradero con apoyo de la Policía judicial.

Las autoridades encontraron al adolescente el pasado 31 de octubre durante una inspección a un bus de servicio público en el viajaba en el municipio de Armenia, capital del departamento de Quindío.

"En la verificación, el adolescente manifestó que no portaba documento de identificación, contó voluntariamente que fue vinculado a la organización criminal y señaló a Carlos Emilio Valencia Cuetia como el encargado de su desplazamiento", detalló la Fiscalía en un comunicado.

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Luego de su rescate, el menor quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que atiendan su caso y pueda volver con su familia.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Quindío imputó a Valencia Cuetia por el delito de reclutamiento ilícito, el acusado no aceptó el cargo y fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación.