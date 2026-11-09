Italia insta al G7 y a la UE a "reaccionar" ante la guerra híbrida para defender Occidente

"Para nosotros es importante estar unidos y dar una respuesta fuerte a quienquiera que busque provocar el caos en Europa y en Occidente en este momento", declaró Tajani ante los medios al término de la primera jornada del G7 de Exteriores en París.

Sus palabras se producen en medio de ataques informáticos que han afectado a los frigoríficos de supermercados europeos, falsas alarmas bomba en aviones o incursiones para recabar datos de responsables políticos italianos, incluido del propio ministro.

"Es obvio que son mensajes contra Occidente y contra nuestros sistemas democráticos. Hace falta reaccionar, organizarse y también reforzar nuestra coordinación", aseguró el también vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y expresidente del Parlamento Europeo (2017-2019).

Por esto, ha pedido a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que dedique a estos ataques híbridos la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea del próximo lunes.

Tajani avanzó que el G7, el grupo de democracias más industrializadas del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), también tratará esta presunta amenaza mañana, durante la segunda jornada de la cumbre, al recibir al titular de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.

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Y confirmó que Italia participará en las negociaciones sobre Ucrania de los próximos días y que también está "preparada" para enviar el décimo tercer paquete de ayudas militares a Kiev.

"Haremos lo posible para que Ucrania pueda seguir defendiéndose hasta que se alcance la paz", sostuvo, subrayando que en ningún caso un acuerdo "puede ser transformado en una derrota" de Ucrania.