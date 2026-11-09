ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:35

Italia insta al G7 y a la UE a "reaccionar" ante la guerra híbrida para defender Occidente

Imagen sin descripción

París/Roma, 9 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, instó este lunes al G7 y a la Unión Europea (UE) a "reaccionar, organizarse y reforzar la coordinación" entre socios ante la "guerra híbrida" y los recientes ataques informáticos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Para nosotros es importante estar unidos y dar una respuesta fuerte a quienquiera que busque provocar el caos en Europa y en Occidente en este momento", declaró Tajani ante los medios al término de la primera jornada del G7 de Exteriores en París.

Sus palabras se producen en medio de ataques informáticos que han afectado a los frigoríficos de supermercados europeos, falsas alarmas bomba en aviones o incursiones para recabar datos de responsables políticos italianos, incluido del propio ministro.

"Es obvio que son mensajes contra Occidente y contra nuestros sistemas democráticos. Hace falta reaccionar, organizarse y también reforzar nuestra coordinación", aseguró el también vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y expresidente del Parlamento Europeo (2017-2019).

Por esto, ha pedido a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que dedique a estos ataques híbridos la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea del próximo lunes.

Tajani avanzó que el G7, el grupo de democracias más industrializadas del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), también tratará esta presunta amenaza mañana, durante la segunda jornada de la cumbre, al recibir al titular de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.

Y confirmó que Italia participará en las negociaciones sobre Ucrania de los próximos días y que también está "preparada" para enviar el décimo tercer paquete de ayudas militares a Kiev.

"Haremos lo posible para que Ucrania pueda seguir defendiéndose hasta que se alcance la paz", sostuvo, subrayando que en ningún caso un acuerdo "puede ser transformado en una derrota" de Ucrania.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar