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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 22:45

Jefa de oposición en diálogo dice que en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas"

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Caracas, 9 nov (EFE).- La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, expresó este lunes que en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas" y agradeció a Estados Unidos por apoyar el proceso en su país, donde se espera que el cuarto ciclo de conversaciones comience esta semana.

Por EFE
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"Los venezolanos tendremos elecciones justas, blindadas y democracia plena", escribió la opositora en su cuenta de X en respuesta a unas declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre la renovación de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la nación suramericana.

Figuera le agradeció por "todo el apoyo brindado en el proceso de transición a la democracia en Venezuela" y expresó el compromiso de su delegación con la hoja de ruta establecida con ese fin.

"Esto nos llevará a que Venezuela tenga dos instituciones fundamentales, el TSJ para la administración de justicia y el CNE (Consejo Nacional Electoral) para la consolidación del poder electoral", agregó la opositora.

Rubio señaló este lunes que, según la hoja de ruta acordada entre Washington, el chavismo y sectores de la oposición, el nuevo Tribunal Supremo debería estar constituido a mediados de diciembre y, "muy poco después", se creará el nuevo consejo electoral.

Una vez que ambas instituciones entren en funcionamiento, insistió Rubio, la mandataria interina, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante la Presidencia de Venezuela, lo que abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones.

El secretario de Estado señaló que aún quedan asuntos por resolver, como garantizar que los más de siete millones de venezolanos en el exterior puedan votar, una cuestión que abordó con el canciller venezolano, Oliver Blanco, en una reunión celebrada la semana pasada en Washington.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense consideró "muy bueno" que la líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, lleve ya más de dos semanas en su país sin haber sido arrestada.

El pasado 21 de octubre, el chavismo y un sector de la oposición acordaron revisar la Ley de la Contraloría General, específicamente "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas, tras concluir su tercer ciclo de diálogo.

Según dijo entonces el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, las próximas conversaciones se celebrarán entre el 11 y 15 de noviembre.

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