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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:55

Jorge Schreiner, nuevo presidente del Banco Central de Paraguay tras escándalo de Ueno

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Asunción, 9 nov (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este lunes el nombramiento del economista Jorge Luis Schreiner como presidente del Banco Central (BCP), propuesto por el nuevo mandatario del país, Pedro Alliana, para sustituir a Carlos Carvallo, quien renunció al cargo en medio de la crisis por la intervención de Ueno bank.

Por EFE
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En una sesión extraordinaria, los senadores también aprobaron por unanimidad la designación de Fernando Rivarola como miembro titular del directorio del BCP, también a propuesta de Alliana, quien este lunes cumple su tercer día en el poder, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político. El expresidente se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado de tener vínculos con Ueno bank.

Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el BCP comunicara, el martes pasado, el inicio del proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que recibió cerca de 800 millones procedentes de instituciones públicas durante la Administración de Peña.

En medio de la intervención, Carlos Carvallo, quien estuvo al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank- antes de encabezar el BCP, renunció a su cargo y fue reemplazado de forma interina por Pedro de Jesús Acosta, integrante del directorio del banco emisor.

Carvallo también se encuentra en prisión preventiva, acusado de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro del caso que investiga la caída de Ueno.

Peña, acorralado por el escándalo, anunció el miércoles pasado la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo jefe del banco emisor, para sustituir a Carvallo, pero el Senado rechazó entonces la propuesta del ahora exmandatario.

Economista y abogado de profesión, Schreiner fue miembro titular del Directorio del BCP entre 1997 y 1999 y se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos entre 1999 y 2003. Además, presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003-2013).

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