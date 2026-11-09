Juez fija para junio de 2028 el juicio contra el acusado de asesinar a Charlie Kirk

El juez del Tribunal de Distrito de Utah Tony Graf informó que ha reservado 105 días para la celebración del juicio.

Robinson, de 22 años, está acusado de asesinar a Kirk, de 31 años, el 10 de septiembre de 2025, durante un evento de la organización Turning Point USA en la Universidad de Utah Valley, en Orem.

En total, el joven enfrenta siete cargos por el ataque en el que usó un rifle de caza calibre .30-06 desde una azotea situada al otro lado del patio del campus para disparar contra Kirk, según la acusación.

"El propósito de esta orden de fijación de juicio y gestión del caso es garantizar que los derechos constitucionales del Sr. Robinson y de la Sra. Kirk se respeten en cada etapa", señaló Graf, que ha dado luz verde a la Fiscalía para solicitar la pena de muerte contra el acusado.

"Se trata a cada parte con la dignidad y el respeto que merecen, por el hecho de ser seres humanos, y se asegura la protección del derecho consagrado en la Sexta Enmienda (la que garantiza el proceso penal", añadió el juez.

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La fecha de inicio del juicio ha sido calificada de "decepcionante" por la familia de Kirk: "Si bien nada podrá devolvernos el tiempo que hemos perdido con Charlie, cada día adicional sin justicia prolonga el dolor de nuestra familia y nos obliga a esperar aún más para que se rindan cuentas", dijeron en un comunicado.

La familia de Kirk había pedido que el juicio se realizara antes de octubre de 2027, según información citada por FOX. Pero Graf señaló que dicho plazo dejaría a la defensa de Robinson con muy poco tiempo para prepararse.

La Fiscalía como la defensa deberán presentar un informe el próximo 14 de diciembre en el que cada parte exponga "posibles conflictos" y el estado de avance del caso, abordando su capacidad para cumplir con los plazos.