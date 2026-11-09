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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:50

Kallas abre la puerta a sanciones europeas a Irán por ciberataques en Europa

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París, 9 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo este lunes que la UE podría adoptar una respuesta "contundente" contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques que afectaron a cientos de supermercados franceses y de otros países.

Por EFE
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"Hemos conocido ahora que estos incidentes se han atribuido a Irán (en Francia). Hasta ahora no conocíamos esa atribución", declaró Kallas a la prensa en París, donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G7, que se celebra hoy y mañana.

La jefa de la diplomacia europea señaló que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que se celebrará el próximo lunes, ofrecerá la oportunidad de abordar el asunto y estudiar una respuesta comunitaria.

"Los ciberataques que se están produciendo en Europa, si también se atribuyen a determinados responsables, deben recibir una respuesta contundente", afirmó, sin confirmar si Bruselas prepara ya medidas restrictivas contra Teherán.

Las declaraciones de Kallas se producen después de que el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuyera al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, comúnmente conocida como Guardia Revolucionaria, el ataque informático que afectó el 11 y el 12 de octubre a los sistemas de refrigeración de cerca de 700 establecimientos de distribución en Francia.

Barrot anunció que Francia impulsará sanciones a escala europea contra los responsables y aseguró que el ataque "no quedará sin consecuencias".

El ministro francés calificó la operación de una amplitud y agresividad inéditas y la describió como el primer ciberataque de sabotaje a gran escala registrado en territorio francés.

La Fiscalía de París investiga la posible implicación del grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad de operaciones cibernéticas vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Las pesquisas se dirigen contra su supuesto responsable, dos adjuntos y otras posibles personas implicadas, y han dado lugar a la emisión de varias órdenes internacionales de detención.

Otros países europeos registraron ataques en los días posteriores, mientras que en Francia también se detectaron ciberataques contra los sistemas de bancos de sangre.

Kallas advirtió de que los ataques informáticos forman parte de un conjunto más amplio de tácticas utilizadas por los adversarios de Europa y defendió una mayor cooperación entre los socios internacionales para intercambiar información y responder a estas amenazas.

La jefa de la diplomacia europea insistió, asimismo, en que el derecho internacional debe aplicarse tanto al desarrollo de la inteligencia artificial como al ciberespacio, ante los nuevos desafíos que plantean estas tecnologías para la seguridad internacional.

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