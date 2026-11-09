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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 21:40

Kast anuncia un proyecto de ley para contener el alza en el precio de los combustibles

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Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes un proyecto de ley para contener el alza de los precios de los combustibles durante 90 días, en medio de presiones y amenazas de huelga por parte de los transportistas.

Por EFE
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La iniciativa legislativa, que será discutida en el Parlamento de manera inmediata, establece un tope en el incremento de los precios de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares) durante los próximos tres meses.

“Es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para cada una de las familias en Chile”, dijo el gobernante ultraderechista desde el palacio de La Moneda (sede del Gobierno chileno).

El anuncio del Ejecutivo tiene lugar días antes de la sexta alza consecutiva del precio de los carburantes, que será de 40 pesos por litro a partir del jueves.

La nueva medida coincide también con los bloqueos protagonizados por diferentes gremios de camioneros y transportistas independientes, que este lunes se manifestaron en diferentes vías al sur del país, así como la amenaza de paro por parte de otras asociaciones del norte del país.

"Chile no puede aislarse de las alzas internacionales de los combustibles, pero podemos hacer un esfuerzo adicional para amortiguar aún más el traspaso a precios locales", indicó el mandatario, que atraviesa su momento más bajo de popularidad desde que llegó al poder en marzo pasado.

Chile importa prácticamente todo el combustible que consume y dispone desde 2014 del llamado Mecanismo De estabilización de precios de los combustibles (MEPCO), una herramienta que busca evitar que los precios de los combustibles cambien de forma brusca cada semana debido a la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

A los pocos días de llegar al poder, Kast tomó la controvertida decisión de no recurrir al MEPCO y trasladar a los consumidores todo el aumento del precio de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio.

Entonces, el precio de la gasolina aumentó un 32 % y el del diésel un 62 %, lo que empujó la inflación y generó un impacto en cadena en distintos sectores económicos.

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