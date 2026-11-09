Kazajistán destinará 13.700 millones de dólares al desarrollo de la infraestructura

Según el diplomático, ese objetivo se planea lograr hasta finales de 2029, plazo en el que Astaná espera también atraer más inversiones extranjeras para la realización de proyectos a gran escala

"Ante la turbulencia global sin precedentes y la fragmentación geoeconómica, Kazajistán mantiene su firme compromiso con una política exterior equilibrada y pragmática", declaró Tileuberdi en una reunión con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Subrayó que Astaná tiene la intención de utilizar más activamente sus relaciones diplomáticas para atraer capitales, desarrollar empresas conjuntas y transferir tecnología.

"Nuestro objetivo es una verdadera alianza: la creación de empresas conjuntas, la localización total de la producción, la transferencia de tecnologías avanzadas y la inversión en capital humano", señaló.

En cuanto a las áreas prioritarias para la cooperación con socios extranjeros, el ministro mencionó la energía, la agricultura, la digitalización y la seguridad hídrica.

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En el sector energético, el país pretende lograr un superávit sostenible de electricidad para 2029 mediante la construcción de nuevas centrales eléctricas y la modernización de las existentes, el desarrollo de fuentes de energía renovables y sistemas de almacenamiento de electricidad, según las autoridades kazajas.

Mientras, en el ámbito digital Astaná apuesta por las alianzas para el desarrollo de la inteligencia artificial, la construcción de centros de datos, la digitalización del transporte y la implementación de nuevas tecnologías financieras.

El ministro kazajo subrayó que su país presta además especial atención a la diplomacia del agua en seguimiento de la iniciativa del presidente Kasim-Yomar Tokáyev para ara la creación de una Organización Internacional del Agua bajo los auspicios de la ONU.