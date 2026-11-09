La Bolsa de Londres cierra con una subida de 1,02 %, animada por las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 108,93 puntos, hasta los 10.782,87. En cuanto al índice secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió en su caso un 0,82 %, hasta los 24.706,34 puntos.

Un día más, fueron las mineras las que empujaron los valores hacia arriba, como fue el caso de Antofagasta (6,39 %), Anglo American (5,19 %), Endeavour (4,69 %) o Glencore (4,21 %). Junto a ellas también subió la compañía Babcock (5,02 %), que produce tecnología de defensa.

Las más perjudicadas de la jornada en la City londinense fueron dos empresas del sector tabacalero, Imperial Brands (-2,22 %) y British American Tobacco (-2,12 %), junto a la hotelera Whitbread (-2,58 %).