ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 18:50

La Bolsa de São Paulo avanza un 2,22 % impulsada por la minera Vale y un discurso de Lula

Imagen sin descripción

São Paulo, 9 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo avanzó este lunes un 2,22 % gracias al buen desempeño del gigante minero Vale y a un discurso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre responsabilidad fiscal.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 172.236 puntos.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,504 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La Bolsa se vio impulsada por un pronunciamiento de Lula, realizado la víspera en televisión, en el que dice que lidiará con el crecimiento de la deuda y que creará las condiciones para reducir las tasas de interés.

El discurso fue una respuesta a las turbulencias vividas en el mercado tras la reelección del mandatario hace dos semanas.

Además, pese a que los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras retrocedieron un 0,6 %, los títulos de Vale avanzaron un 3 %.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron las de la cárnica BRF (+12,8 %) y las de la empresa de cosméticos Natura (+10,4 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores bajadas fueron los de la petroquímica Braskem (-5,6 %) y los de la energética Brava (-3,8 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 28.220 millones de reales (unos 5.120 millones de dólares o 4.560 millones de euros) en más de 4,3 millones de operaciones.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar