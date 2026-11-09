La Bolsa de São Paulo avanza un 2,22 % impulsada por la minera Vale y un discurso de Lula

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, terminó la jornada en los 172.236 puntos.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que terminó el día cotizado a 5,504 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La Bolsa se vio impulsada por un pronunciamiento de Lula, realizado la víspera en televisión, en el que dice que lidiará con el crecimiento de la deuda y que creará las condiciones para reducir las tasas de interés.

El discurso fue una respuesta a las turbulencias vividas en el mercado tras la reelección del mandatario hace dos semanas.

Además, pese a que los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras retrocedieron un 0,6 %, los títulos de Vale avanzaron un 3 %.

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Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron las de la cárnica BRF (+12,8 %) y las de la empresa de cosméticos Natura (+10,4 %).

En la punta contraria, los títulos que terminaron el día con las mayores bajadas fueron los de la petroquímica Braskem (-5,6 %) y los de la energética Brava (-3,8 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 28.220 millones de reales (unos 5.120 millones de dólares o 4.560 millones de euros) en más de 4,3 millones de operaciones.