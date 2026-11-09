ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:25

La Bolsa mexicana gana un 0,65 % y alcanza nuevo máximo histórico con 71.855,64 unidades

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 9 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,65 % e impulsó su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 71.855,64 unidades para apuntarse un nuevo máximo histórico, en una jornada con ganancias generalizadas en los mercados del mundo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió el pasado 11 de febrero cuando alcanzó 71.601,35 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias a nivel global, corrigiendo parcialmente las pérdidas de la semana previa. Las ganancias ocurren a pesar de la caída de Nvidia de 4,27 %", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que en Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron, mientras que en Europa los mercados también cerraron al alza.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,65 % para ligar cinco sesiones al alza y alcanzar un nuevo máximo histórico de 71.865,64 unidades".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias semanales de las emisoras: Volaris (+5,01 %), Gruma (+2,82 %), Grupo México (+2,73 %), Cemex (+2,52 %) y Coca-Cola Femsa (+2,4 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el avance de este lunes, el mercado mexicano registra un rendimiento del 2,945 % en lo que va de noviembre y de 11,7 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,48 % frente al dólar al pasar de 18,63 a 18,54 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 230,7 millones de títulos por un importe de 28.867 millones de pesos (unos 1.503 millones de dólares).

De las 803 firmas que cotizaron en la jornada, 498 terminaron con sus precios al alza, 281 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las líneas aéreas Aeroméxico (AERO), con el 7,12 %, Volaris (VOLAR A), con el 5,01 %, y del banco BBVA México (BBVA), con el 4,1 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI) con el -4,17 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -3,94 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el -3,26 %.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar