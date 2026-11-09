La cárnica brasileña JBS gana un 71 % menos en el tercer trimestre

Las ganancias trimestrales de la empresa, cuyas acciones se cotizan tanto en la Bolsa de São Paulo como en la de Nueva York, suponen una fuerte caída respecto a los 644 millones de dólares obtenidos en el tercer trimestre de 2025.

El CEO, Gilberto Tomazoni, atribuyó la caída en los beneficios al menor volumen exportado a China, uno de los principales mercados de carne bovina, y a un consumo más débil en Brasil.

"En el tercer trimestre, JBS se enfrentó a un ambiente operativo más desafiante en varias de sus unidades de negocio", afirmó el directivo, en declaraciones citadas en el informe.

Por otra parte, JBS facturó 22.737 millones de dólares en el mismo periodo, lo que supone un avance del 0,6 % frente al resultado de un año atrás.

En cuanto al Ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado), este fue de 1.181 millones de dólares, una caída interanual del 36 %.

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La deuda bruta, a su vez, superó los 23.608 millones de dólares, frente a los 20.768 millones del tercer trimestre del año pasado.