La expectativa de cambios en las políticas de EE.UU. planea sobre el G7 de Exteriores

La cuestión de si habrá cambios tras el severo revés electoral que sufrió el partido de Donald Trump en las elecciones de medio mandato se planteó en las comparecencias públicas de ministros del G7 que compartieron mesa y discusiones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero no hubo una respuesta clara.

En espera de una aclaración del propio Rubio, el ministro francés, Jean-Noël Barrot, anfitrión del encuentro, optó por la prudencia cuando se le preguntó por las conversaciones en Abu Dabi el martes y el miércoles entre Kiev y Moscú, auspiciadas por Washington.

Barrot se limitó a indicar que su país apoya "los esfuerzos de Estados Unidos para que dialoguen Ucrania y Rusia" y a recordar que París está "del lado de Ucrania, apoyándola en el terreno militar, financiero y energético y continuando ejerciendo una presión continua sobre Rusia a través de sanciones, de la lucha contra la flota fantasma".

La ministra canadiense, Anita Anand, evitó pronunciarse sobre una potencial inflexión de Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio porque son cuestiones que se tratarán en la sesión del martes, en presencia del titular ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en el caso de Kiev.

El ministro alemán, Johann Wadephul, por su parte, que dijo no vislumbrar elementos positivos en Rusia de cara a las conversaciones con Ucrania en Abu Dabi, se mostró entre escéptico y crítico sobre las últimas intenciones de EE.UU. sobre ese conflicto.

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En concreto, hizo hincapié en que "no puede haber una solución sin Europa, sino únicamente con Europa. Están en juego los intereses de seguridad europeos y el futuro de Ucrania en Europa (UE)", subrayó.

Acerca de la propuesta del yerno de Trump y emisario de la Casa Blanca para las negociaciones de paz, Jared Kushner, de negociar una arquitectura de seguridad "más amplia" entre Europa y Rusia, Wadephul recordó que lo que propone Washington ya figura en tratados jurídicamente vinculantes y compromisos políticos existentes que Rusia adoptó.

En la misma línea se expresó la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, al afirmar que Europa ya dispone de una arquitectura de seguridad sustentada en acuerdos internacionales y que el principal problema es que Rusia incumple los compromisos que ha asumido.

"Ya tenemos una arquitectura de seguridad europea. He contado al menos 30 acuerdos internacionales en los que Rusia ha asumido obligaciones", declaró.

La jefa de la diplomacia europea sostuvo que los esfuerzos deben centrarse en garantizar que Moscú respete esos compromisos, entre ellos los relativos a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Defendió también que cualquier negociación sobre la seguridad de Europa debe incluir concesiones por parte de Rusia. "Rusia ha presentado sus exigencias máximas, mientras que nosotros no estamos pidiendo nada. Esa no puede ser una buena solución", advirtió.

Kallas añadió que la UE debe participar en las conversaciones sobre Ucrania, ya que algunas cuestiones vinculadas a un eventual acuerdo dependen directamente de decisiones europeas, especialmente las sanciones y los activos rusos congelados, y dijo no albergar grandes expectativas sobre las conversaciones en Abu Dabi.

Recordó que los países europeos han acordado no liberar activos congelados hasta que Rusia pague reparaciones por los daños causados por la guerra e instó a Estados Unidos a sumarse a las sanciones. "Esa presión podría contribuir a poner fin a la guerra, porque las guerras terminan cuando los agresores se quedan sin dinero", dijo.

Kallas insistió en que una paz duradera también requiere que Rusia rinda cuentas por los crímenes de guerra y ofrezca garantías de que no volverá a atacar Ucrania.

"En un momento en el que vemos más crímenes de guerra en todo el mundo, necesitamos más rendición de cuentas, no menos", mantuvo al defender el papel de la Corte Penal Internacional, cuestionada por la Administración estadounidense.

Por su parte, consideró prematuro evaluar el impacto de los resultados de las elecciones estadounidenses en las relaciones con Europa y aseguró que la UE está dispuesta a trabajar con cualquier composición del Congreso y del Senado para avanzar en los intereses comunes. "Hemos sido muy eficaces cuando hemos mantenido un mensaje común y trabajado en la misma dirección", sostuvo.