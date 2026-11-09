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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 15:00

La FIDH respalda un documental sobre una cárcel escenario de torturas en este de Ucrania

Imagen sin descripción

París, 9 nov (EFE).- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha anunciado este lunes su apoyo al documental 'Izolyatsia', del cineasta Igor Minaev, que reconstruye la transformación de un antiguo centro cultural ucraniano en un complejo de detención y tortura bajo el control de fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania.

Por EFE
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El documental, cuya proyección está programada este martes en París, recoge los testimonios de supervivientes de Izolyatsia, una prisión situada en Donetsk y controlada desde 2014 por miembros de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD).

En la cinta, los antiguos detenidos relatan episodios de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

La FIDH sostiene que estos abusos forman parte de un ataque sistemático contra la población civil ucraniana y señala que, según investigaciones judiciales en Ucrania y Francia y documentación de organizaciones no gubernamentales, podrían constituir crímenes contra la humanidad.

El documental también aborda la investigación judicial abierta en Francia contra el separatista ucraniano Yevhen Brazhnikov, imputado por presuntos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y sospechoso de haber cometido abusos contra detenidos ucranianos en Izolyatsia. La FIDH participa como parte civil en esa causa.

Izolyatsia, que anteriormente albergaba una fábrica de materiales aislantes, se convirtió tras la disolución de la Unión Soviética en un destacado centro de arte contemporáneo en Ucrania.

Sin embargo, en 2014, tras la anexión rusa de Crimea y el inicio del conflicto en el este del país, el recinto fue ocupado por combatientes de la autoproclamada RPD y transformado en un complejo militar utilizado como centro de detención ilegal, según la FIDH.

"El documental de Igor Minaev es esencial porque recuerda la realidad de los crímenes cometidos desde 2014 en Izolyatsia", afirmó Madeleine Bressat, jurista del Grupo de Acción Judicial de la organización.

Bressat señaló que la FIDH lleva años documentando y denunciando estos abusos y destacó que los testimonios recogidos en la película pueden contribuir a la investigación judicial actualmente en curso en Francia.

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