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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 21:10

La inflación anual de Colombia subió levemente en octubre y se situó en el 6,30 %

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Bogotá, 9 nov (EFE).- La inflación interanual de Colombia aumentó levemente en octubre pasado y se situó en el 6,30 %, un incremento de 0,01 puntos porcentuales frente a la cifra de septiembre, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por EFE
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Este organismo señaló en su boletín que la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 0,79 puntos porcentuales frente a octubre de 2025, cuando se ubicó en el 5,51 %.

Por divisiones de gasto, los mayores incrementos anuales se registraron en Restaurantes y hoteles (9,39 %); Educación (7,44 %); Salud (7,37 %); Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,31 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,60 %), todas por encima del promedio nacional.

Por otra parte, el DANE indicó que la inflación tuvo una variación mensual del 0,20 % en octubre, frente al 0,18 % registrado en el mismo mes de 2025.

En lo corrido del año, entre enero y octubre, la inflación acumuló un 5,94 %, frente al 4,74 % registrado en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de 1,20 puntos porcentuales.

La Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME), que realiza el Banco de la República, muestra que la expectativa es que el dato mensual sea de 0,27 %, que es 0,02 % superior a la de Bancolombia (0,25 %).

Dicho banco anticipa una inflación anual de 6,36 %. Esto va en línea con las expectativas de los analistas consultados por Fedesarrollo, que estiman que será del 6,37 % para octubre de 2026.

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