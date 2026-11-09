La justicia francesa investiga a un grupo iraní por los ciberataques a supermercados

En el punto de mira de la investigación están los dirigentes de ese grupo, pero también "cualquier otra persona que pueda ser identificada", señaló la Fiscalía en un comunicado.

En el marco de la misma se han emitido varias órdenes de arresto internacionales.

"La investigación judicial apunta al jefe del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad de ciberofensiva afiliada al centro electrónico y ciber de los Guardianes de la Revolución, a sus dos adjuntos y a toda persona que pueda ser identificada", indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, en el comunicado.

Son sospechosos de haber causado "daños fraudulentos a un sistema de tratamiento automático de datos en banda organizada", con el agravante de haber sido cometidos "para servir a una potencia extranjera" y "en una asociación de malhechores para preparar un crimen", agregó.

Según Beccuau, los investigadores han podido determinar que aquellos ciberataques utilizaron "un modo operativo característico" de este grupo iraní, por el uso del farsi y por direcciones de IP que apuntan a terminales localizados en Irán.

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La Fiscalía recordó que unos 700 supermercados del país se vieron afectados por aquel ataque informático, en el que se desconectaron los mecanismos de alerta y los piratas lograron burlar la seguridad de los sistemas que controlan a distancia la temperatura de las cámaras de los establecimientos y lanzar un programa de descongelado que elevó de forma drástica la temperatura.

El daño fue descubierto por la mañana por los operarios de los supermercados. Aquella acción causó "pérdidas importantes y una veintena de incendios", según la Fiscalía.

Los cibercriminales aprovecharon una brecha de seguridad en dos de las empresas que las grandes superficies subcontratan para el mantenimiento y control de sus cámaras frigoríficas, lo que les permitió lanzar el programa de descongelación, que eleva la temperatura a 50 grados.

El Gobierno francés expresó desde el primer momento su "gran preocupación" por este ataque y ordenó la apertura de varias investigaciones para encontrar a los responsables y evitar que pueda repetirse en el futuro.