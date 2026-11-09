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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:20

La peatonalización de Oxford Street dispara un 28 % el gasto en sus comercios

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Londres, 9 nov (EFE).- La peatonalización de Oxford Street, principal calle comercial de Londres y una de las más emblemáticas del Reino Unido, elevó un 28 % el gasto en sus comercios y un 16 % la afluencia de peatones durante su primera semana sin tráfico, según datos difundidos este lunes por el Ayuntamiento capitalino.

Por EFE
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La afluencia de visitantes internacionales aumentó un 42 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la de visitantes nacionales creció un 14 %.

Además, quienes recorrieron el tramo peatonalizado, de aproximadamente un kilómetro, permanecieron en él un 5 % más de tiempo. En el conjunto de Oxford Street, las visitas nocturnas, entre las 18:00 y las 06:00 horas, subieron un 19 %, indica el comunicado.

Según datos de la plataforma de pagos Adyen, el gasto en los comercios incluidos en su análisis pasó de unos 2,9 millones de libras (3,3 millones de euros) a 3,7 millones (4,2 millones de euros), un incremento interanual del 28 %. Las transacciones aumentaron un 19 % y, frente a la semana anterior, el gasto creció un 12 %.

El cierre al tráfico entró en vigor el pasado 26 de octubre en el tramo comprendido entre Orchard Street y Great Portland Street, y la prohibición afecta a coches privados, autobuses, taxis, vehículos de alquiler con conductor, bicicletas, patinetes y bicitaxis.

La medida forma parte de un proyecto más amplio de renovación de la zona, que incluye plantar más de cincuenta árboles, crear dos nuevas plazas públicas e instalar más de un centenar de asientos, además de mesas, zonas de descanso, nueva iluminación y señalización.

El Ayuntamiento prevé completar esta primera fase para finales de la próxima primavera y decidir después el diseño definitivo de la calle peatonalizada, tras una consulta con los ciudadanos.

De acuerdo con el consistorio, el proyecto aspira a situar Oxford Street entre los grandes destinos comerciales del mundo, junto a Times Square, en Nueva York; los Campos Elíseos, en París, y Las Ramblas, en Barcelona.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró que los primeros resultados son "espectaculares" y demuestran el impacto transformador que tendrá la peatonalización de esta conocida arteria comercial, tanto para los londinenses como para los turistas.

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