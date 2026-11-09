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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:10

La SIP condena el asesinato en Ecuador de un periodista bajo protección de la Fiscalía

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Miami (EE.UU.), 9 nov (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes el asesinato del periodista ecuatoriano Tomás Beltrán, quien había denunciado amenazas de muerte y contaba con protección de la Fiscalía, y exigió una investigación del crimen, perpetrado el domingo.

Por EFE
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"Es inadmisible que un periodista que había denunciado amenazas y contaba con medidas de protección haya sido asesinado. Las autoridades deben actuar con urgencia, investigar a fondo y determinar si existió alguna relación entre las intimidaciones previas y este crimen", afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

Beltrán, director del medio digital comunitario Calcetines, fue atacado a tiros el domingo por la noche cerca de su casa en Calceta, en la provincia costera de Manabí, y sus agresores huyeron, según informes de prensa citados por la SIP.

La organización, con sede en Miami, recordó que las autoridades todavía no determinaron el móvil ni identificaron a los responsables, y subrayó que deben investigarse todas las hipótesis, incluida una posible relación con su trabajo periodístico.

Según la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), una coalición de organizaciones y medios ecuatorianos, Beltrán recibió en abril panfletos amenazantes en su casa, y dos colaboradores de Calcetines ya habían sido asesinados.

El periodista estaba desde mayo de 2025 en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, cuyas medidas había calificado de "insuficientes" la MAPP en abril.

"Su asesinato vuelve a evidenciar la necesidad de que los mecanismos de protección sean efectivos y que las advertencias de riesgo tengan una respuesta oportuna", señaló la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

La SIP pidió también esclarecer las amenazas que había recibido el periodista, evaluar la eficacia de su protección y determinar si hubo fallas institucionales que contribuyeran a dejarlo desprotegido.

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