La SIP condena las amenazas de atentado contra medios en Colombia

"Ninguna organización criminal ni grupo violento puede arrogarse el poder de decidir qué se publica, qué se investiga o qué voces pueden expresarse. El Estado colombiano tiene la obligación indelegable de impedir que el miedo se convierta en una forma de censura", afirmó -en un comunicado- el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

Las alertas, que la organización calificó de "grave señal de alarma", llevaron a otros medios, como la cadena Caracol Radio, a reforzar sus protocolos de seguridad y alcanzaron también al canal RCN, según informes de prensa citados por la sociedad interamericana.

La SIP, con sede en Miami, valoró el rechazo de las autoridades colombianas y las medidas preventivas anunciadas, pero reclamó investigaciones exhaustivas para determinar el origen de las amenazas, identificar a los responsables e impedir que queden impunes.

"Cuando un periodista debe preguntarse si informar pondrá en peligro su vida o la de sus colegas, la libertad de prensa ya está siendo vulnerada", advirtió la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

La Sociedad respaldó el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Medios de Información, que recordó que entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron en el país más de 2.000 ataques contra periodistas, incluidos diez asesinatos, cuatro de ellos este año.

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El organismo coincidió con la asociación colombiana en que las amenazas, la violencia y los discursos que desacreditan a los periodistas pueden alimentar un clima de hostilidad que favorece la censura y la autocensura.

La SIP pidió que la protección de la prensa sea una política permanente del Estado, basada en la prevención, la investigación y la sanción de los ataques, y no solo una respuesta a emergencias.