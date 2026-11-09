La UE promete a Rumanía una respuesta unida y fuerte ante ataques con drones en mar Negro

Von der Leyen afirmó que Rumanía se encuentra en la primera línea de la seguridad europea y anunció que la Comisión Europea destinará 10 millones de euros adicionales para operaciones de búsqueda y rescate en el mar Negro.

"Quiero expresar la plena solidaridad de Europa con Rumanía. Estamos a su lado. Por lo tanto, pueden contar con una respuesta europea fuerte y unida", dijo la presidenta de la CE en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Unos treinta marineros han muerto o desaparecido en una decena de ataques con drones a cargueros frente a las costas de Rumanía y Bulgaria en el mar Negro desde principios de octubre.

"El espacio aéreo del mar Negro se ha vuelto más oscuro, especialmente en las últimas semanas, con ataques de drones dirigidos a buques mercantes frente a la costa", dijo Von der Leyen, que advirtió que los desafíos a la seguridad han crecido desde el pasado año.

Rumanía es también objeto de frecuentes violaciones de su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania, en el contexto de la guerra causada por la invasión rusa de este país.

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Von der Leyen añadió que la CE trabaja en un plan de prosperidad para Ucrania una vez que termine la guerra, con el fin de garantizar su estabilidad y reconstrucción.

"Las negociaciones de paz también se centran en las garantías de seguridad para Ucrania en el contexto de la posguerra", continuó.

El presidente Dan recordó, por su parte, que además de los ataques con drones, se han producido actos de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación.

"Todo un espectro de guerra híbrida, en la que Rusia intenta intensificar el conflicto que comenzó en Ucrania e involucrar a países europeos", comentó el jefe del Estado rumano.

Mañana martes, Von der Leyen se reunirá en Bulgaria con el primer ministro, Rumen Radev, para continuar las discusiones sobre la seguridad en la región.