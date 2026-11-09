ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 22:05

Las renovables y la guerra de Irán impulsan una caída de las emisiones globales de CO2

Imagen sin descripción

El estudio señala que, aunque la demanda energética mundial sigue subiendo, dos tercios de ese incremento se están cubriendo gracias al aumento de la energía solar y eólica, así como a los vehículos eléctricos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Sin embargo, sostiene que el crecimiento de las energías limpias no es "suficientemente rápido" para lograr una "reducción duradera" del CO₂ procedente de los combustibles fósiles.

"Las tecnologías limpias están marcando una diferencia real en la reducción de las emisiones globales", ha afirmado en nota de prensa la investigadora de la Universidad británica de East Anglia Corinne Le Quéré. "Una mayor aceleración podría cambiar el rumbo de las emisiones globales en pocos años".

El informe también señala que las emisiones de carbono ligadas el petróleo caerán un 1,9 %, "probablemente" como respuesta "a corto plazo" a la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Aunque esta caída es "alentadora", el director del Global Carbon Budget, Pierre Friedlingstein, sostiene en un comunicado que "una reducción impulsada en parte por crisis geopolíticas no es una solución climática sostenible".

El estudio también revela que las emisiones procedentes del cambio en el uso del suelo -como la deforestación- subirán de 42.800 millones de toneladas en 2025 a 43.300 millones este año (1,2 %).

Por ello, es necesario "ampliar la eliminación de CO₂ para alcanzar la neutralidad en gases de efecto invernadero", defiende en una nota de prensa la profesora de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich (Alemania) Julia Pongratz.

"La forestación y la reforestación ya eliminan cantidades sustanciales de CO₂, pero estos avances siguen viéndose más que contrarrestados por las emisiones derivadas de la deforestación, y las nuevas técnicas de eliminación de carbono siguen siendo muy limitadas. Debemos actuar en todos estos frentes ahora mismo".

"La mitad de las emisiones globales evitadas gracias a las energías renovables y a los vehículos eléctricos se concentran en China, que también registra la mayor absorción de carbono mediante la reforestación y la forestación".

El documento, que prevé que las emisiones del país disminuirán un 0,9 % en 2026 mientras la generación de electricidad a partir de energías renovables "sigue creciendo con fuerza", también pone el foco sobre las ligadas al carbón, que aumentan un 0,3 %.

En el lado opuesto de la balanza está la India, cuyas emisiones se espera que se incrementen un 4,4 %, porcentaje "superior al crecimiento medio anual del 3,5 % registrado durante la última década".

La Unión Europea (-1,5 %), Estados Unidos (-1,3 %) y Japón (-1 %) mantendrán una tendencia a la baja.

Para el resto del planeta, Global Carbon Budget prevé una reducción del 0,7 % en 2026, "probablemente" debido al aumento del precio del petróleo y las restricciones de suministro a nivel mundial.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
03
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
04
Economía
Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero
Ver más
05
Política
Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento
Ver más

Te puede interesar