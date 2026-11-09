León XIV da su misa más masiva en Argentina y un firme mensaje al mundo del trabajo

El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".

Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.

Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.

El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.

En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".

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De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo.

"Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.

También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.

El papa inauguró la jornada a 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Claypole, donde visitó un centro de acogida para personas con discapacidad, muchas de ellas con patologías agudas y sin familia, a quienes dijo que "sus vidas no son un peso para la sociedad" sino un ejemplo de "dignidad".

En el Pequeño Cottolengo Don Orione dijo que "el progreso de una Nación se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad", que desde diciembre de 2023 han sido blanco de 'la motosierra' del Gobierno de Javier Milei.

Las políticas de ajuste incluyeron la suspensión de más de 100.000 pensiones, el endurecimiento de los requisitos para tramitarlas y el veto a una ley aprobada en el Congreso que aumentaba los fondos del sector.

Después del mediodía, el papa se reunió con cinco víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas de Argentina.

Durante más de una hora, escuchó "dolorosas historias" y les manifestó "su cercanía y la voluntad de reforzar las vías de protección, de compresión y de acompañamiento por parte de la Iglesia", según informó el Vaticano.

El encuentro dejó afuera a los 25 menores sordos e hipoacúsicos que sufrieron abusos en el Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza y a las 43 mujeres que acusan al Opus Dei de trata de personas y reducción a la servidumbre, quienes reclaman que avance la causa en la Justicia y cuestionaron a la Iglesia local por esa decisión en un comunicado.

El papa León XIV fue saludado por hordas de fieles desde el comienzo de su día -solo en su camino a Claypole, se encontró con unas 100.000 personas- hasta la noche, cuando tras una misa con los obispos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires salió a bendecir a alrededor de cinco mil personas presentes en la Plaza de Mayo.

El sumo pontífice viajará el martes a primera hora a la ciudad de Córdoba y el miércoles dará otra misa masiva en Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.