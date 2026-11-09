Los abusos sexuales, una plaga en el mundo del espectáculo desde hace décadas

A continuación se detallan algunos de los casos de famosos:

Roman Polanski: en 1978, el director francopolaco huyó de EE.UU. antes de que se dictara sentencia tras un juicio en el que estaba acusado de violar a una chica de 13 años. Admitió el cargo de relaciones sexuales ilícitas para evitar acusaciones más graves y cumplió poco más de 40 días encarcelado antes de marcharse a Francia.

En 2024 fue archivada otra causa judicial abierta en EE.UU. contra Polanski por la supuesta violación de otra chica de 13 años, en 1973, tras un acuerdo entre las partes.

Michael Jackson: el rey del pop, fallecido en 2009, vio salpicada su carrera con las denuncias de abusos sexuales a menores. En 1993 llegó a un acuerdo económico en el caso de los abusos sexuales a un menor de 13 años, en 2003 fue acusado de diez cargos relacionados con los abusos sexuales y resultó absuelto en 2005.

Bill Cosby: el humorista estadounidense se sentó ante la justicia por abusos sexuales en 2015 y fue condenado a entre tres y diez años de prisión en 2018. Tras cumplir casi tres años, un juzgado anuló la condena y quedó en libertad. En 2022 un juez le obligó a pagar 500.000 dólares por abusar de Judy Huth, una menor de 16 años en 1975, durante una fiesta en la mansión de Playboy.

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Woody Allen: en 1992 la actriz Mia Farrow, expareja del director estadounidense, en plena disputa por la custodia de sus hijos, le acusó de abusar de su hija Dylan, entonces con 8 años de edad y adoptada por ambos. Allen, que no fue acusado penalmente, negó las alegaciones y el informe médico no halló pruebas de abuso sexual.

Dustin Hoffman: el actor estadounidense, ganador de dos Óscar, fue acusado en 2017 por la escritora Anna Graham Hunter de manosearla cuando era una becaria de 17 años. Otras cinco mujeres se sumaron a las acusaciones, como Kathryn Rossetter, que protagonizó una obra de teatro junto a Hoffman en 1984, y aseguró que el actor se propasó sexualmente.

Kevin Spacey: el actor estadounidense fue absuelto en 2023 de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013, tras ser juzgado en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, después de ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Rob Lowe: el intérprete estadounidense, ídolo de fans en los ochenta y noventa, llegó a un acuerdo en 2009 con la exniñera de sus hijos para archivar una demanda por abuso sexual. Además, en 1988 llegó a otro acuerdo tras salir a la luz un vídeo manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres, entre ellas una menor de 16 años.

Gérard Depardieu: en 2025, el actor francés fue declarado culpable de dos agresiones sexuales (a una decoradora y una asistente de dirección) durante el rodaje de 'Les volets verts' (2021) y condenado a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento. El juez impuso, además, su inscripción en el fichero de delincuentes sexuales.

Otras mujeres que le denunciaron fueron la actriz francesa Hélène Darras por unos hechos de 2008, pero el caso fue cerrado por haber prescrito; y la periodista y escritora española Ruth Baza por supuesta violación en 1995.

Jimmy Savile: tras la muerte en 2011 de uno de los más famosos presentadores de televisión y radio en el Reino Unido durante décadas, surgieron múltiples denuncias de abusos sexuales contra él. La investigación concluyó que fue responsable de abusos a alrededor de 500 víctimas, con edades entre los 5 y los 75 años.

James Franco: el actor estadounidense pactó en 2021 el pago de 2,3 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva que le acusó en 2019 de conducta sexual inapropiada aprovechándose de su condición de profesor de interpretación.

R. Kelly: el rapero estadounidense fue condenado en 2022 a 30 años de cárcel por crimen organizado y abuso y tráfico sexual, tras la denuncia de siete mujeres.

Diddy (Sean Combs): el rapero estadounidense fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a una multa de 500.000 dólares. Fue declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución en julio de 2025, mientras permanecía ya en prisión, y absuelto de otros delitos graves, como tráfico sexual y extorsión.

Casey Affleck: el actor estadounidense fue denunciado por acoso por dos mujeres. Aunque el caso se cerró con un pacto, la polémica revivió después de que Affleck fuera candidato al Óscar en 2017, que finalmente ganó.

Russell Brand: al actor y presentador británico, exmarido de la cantante Katy Perry, ha sido condenado hoy a diez años y medio de cárcel por violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en Londres en 2009, y por otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera.

Plácido Domingo: en 2019 varias mujeres, entre ellas la mezzosoprano Patricia Wulf, le acusaron de acoso sexual en los años noventa y el tenor español vio como algunos de sus conciertos eran cancelados. En 2020 pidió perdón "por el dolor causado" y aceptó su responsabilidad por "comportamientos inaceptables".