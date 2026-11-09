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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:30

Los congresistas elegidos el 3 de noviembre reciben sesión de orientación en el Capitolio

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Washington, 9 nov (EFE).- Los congresistas elegidos el 3 de noviembre en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas obtuvieron una importante victoria que les permitirá controlar ambas Cámaras del Congreso, llegaron este lunes al Capitolio para recibir una sesión de orientación.

Por EFE
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El senador electo por Texas, James Talarico, el senador electo por Míchigan, Abdul El-Sayed y el senador electo por Iowa, Josh Tucker, todos ellos demócratas y entre las caras nuevas más conocidas, acudieron al centro del poder legislativo en Estados Unidos como miembros futuros del Congreso.

Las futuras incorporaciones recibieron este lunes la sesión de bienvenida, en la que se les explicó el funcionamiento de la institución y se les dieron algunas recomendaciones sobre cómo preparar su trabajo.

Los congresistas electos aún no forman parte del Congreso, ya que no tomarán posesión de sus cargos el próximo 3 de enero cuando el Congreso 120 de Estados Unidos se pondrá en marcha.

En los pasillos del Capitolio coincidieron los futuros congresistas con los que están a punto de despedirse de sus escaños, pero que aún tienen tareas pendientes y unas semanas de trabajo legislativo por delante.

Los representantes y senadores del Congreso 119, en el que los republicanos ostentan mayorías exiguas en ambas Cámaras, deben sacar adelante varios proyectos, entre los que destaca el presupuesto, y tienen una fecha límite, el 11 de diciembre, para evitar un cierre parcial del Gobierno.

Además, está pendiente el posible juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya que el representante republicano Thomas Massie declaró a CNN que tiene previsto presentar este lunes de nuevo los artículos contra el secretario de Gueerra, Pete Hegseth, de manera que podrían votarse este mismo miércoles.

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