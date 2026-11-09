Luego de 37 años, familia entierra "en paz" a militar muerto en invasión de EEUU a Panamá

"Lo perdí a los 13 años. Y mi ilusión siempre era que él estuviera vivo. Crecí con esa mentalidad. Y esto me da paz de saber realmente reconocer que él falleció en esa invasión como un soldado, un héroe", dice a EFE Jessica Aparicio Oliva, abrazando una foto de su hermano con el uniforme verde oliva.

Desde este lunes, los restos calcinados de Aparicio Oliva descansan dentro de una caja plateada sepultada en el cementerio Jardín de Paz, en Ciudad de Panamá, cerca de la fosa común donde reposaron durante más de treinta años junto con otras víctimas en medio de placas con nombres de supuestos fallecidos todavía sin identificar.

La madrugada del 20 de diciembre de 1989, por orden del presidente George Bush, Estados Unidos invadió Panamá para detener al general panameño Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de Panamá, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, tras meses de tensiones entre ambos países.

Bajo el nombre 'Operación Causa Justa', miles de soldados se desplegaron sobre Ciudad de Panamá atacando las instalaciones de las extintas fuerzas militares panameñas, en especial en el empobrecido barrio capitalino de El Chorrillo, donde se ubicaba en cuartel general.

Las cifras de víctimas de la invasión sigue siendo una incógnita: documentos estadounidenses desclasificados señalan 516 muertos, entre ellos 202 civiles y 314 militares, mientras que la Comisión 20 de diciembre, creada por el Gobierno panameño en 2016, habla de 236 víctimas identificadas y 206 desaparecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Extraoficialmente se habla de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.

A consecuencia de la invasión, el país aún mantiene una herida abierta con víctimas en fosas comunes, como la del cementerio Jardín de Paz y el cementerio Monte Esperanza, en la caribeña provincia de Colón, en medio de esfuerzos para exhumar e identificar restos con apoyo forense internacional, como fue el caso de Aparicio Oliva.

"No hemos suspendido ni hemos dejado la tarea de identificar las víctimas de la invasión del 20 de diciembre, sobre todo porque hay una cantidad que fueron inhumadas sin ninguna identificación y que sus familiares aún las buscan por derecho", señala a EFE la fiscal Geomara Guerra Miranda.

Desde el 2020, cuando comenzaron las exhumaciones, se han levantado 71 sepulturas, recogido 203 muestras de referencias, registrado 444 nombres y entregado solamente 14 restos identificados, la primera en 2023 y la última este lunes, según cifras de la Comisión 20 de Diciembre de 1989.

El militar panameño sepultado hoy tenía 21 años cuando desapareció durante la invasión militar de Estados Unidos. Su familia lo buscó en hospitales, cementerios y participó en actos de exhumación hasta que el pasado 24 de octubre un grupo de médicos forenses pudieron reconocerlo tras un largo proceso por la carbonización.

"Eso trae paz a la familia y permite un cierre. También es el primer paso para una reconciliación nacional. No podemos tener una reconciliación si no hay clarificación de los eventos históricos donde han desaparecido hombres y mujeres panameños", comenta a EFE Eusebio Muñoz, sacerdote de la Comisión 20 de Diciembre.

Aparicio Oliva fue despedido por su madre, una anciana que apenas podía movilizarse, sus hermanos y un grupo de antiguos compañeros militares que le dijeron "adiós" con un pasillo de honor, entre saludos castrenses, órdenes de su batallón, la espalda recta y la mano en la frente.

"Buen descanso, Roberto", grita uno de sus antiguos compañeros al romper filas.