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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 15:05

Maduro estudia religión en prisión y se interesa por el judaísmo, según el New York Times

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Nueva York, 9 nov (EFE).- El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, estudia religión en la prisión de Nueva York donde lleva recluido desde su captura por parte de Estados Unidos en enero de 2026 y se ha interesado por el judaísmo, según informó este lunes el diario The New York Times (NYT).

Por EFE
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El NYT, que cita fuentes anónimas conocedoras de sus circunstancias y experiencias en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, señala que Maduro "dedica su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos", y se ha reunido con capellanes del penal, "incluyendo un cura y un rabino".

En el pasado, Maduro mostró interés en la espiritualidad y mencionó que tiene ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, quienes se convirtieron al catolicismo en Venezuela, pero "no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura" por parte de EE.UU., dijeron al medio fuentes cercanas.

El líder chavista "pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluyendo la Biblia y el Corán", en la unidad del MDC que alberga a otros reos de alto perfil, como el rapero Sean Combs, el antiguo ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried y el acusado asesino Luigi Mangione.

El reporte del NYT también alude a la pérdida de peso de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que está reclusa en la sección de mujeres del MDC pero está integrada en la población presidiaria general.

Maduro "ha perdido mucho peso" y en los últimos meses se ha quejado de la calidad de la comida, lo que parece haber influido en que luzca "notablemente más delgado", detalla.

En cuanto a Flores, recoge documentos ya publicados en el archivo del caso, en los que su defensa detalla que ha perdido más de 25 libras (unos 11 kilos) y dos dientes, que tiene recetada nitroglicerina para dolores en el pecho y que posiblemente sufrió un "infarto menor de corazón en julio".

El juicio contra Maduro y Flores por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína a EE.UU., posesión de armas destructivas y torturas está programado para el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.

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