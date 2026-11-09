Maestros paraguayos dicen que Alliana prometió recuperar fondos de pensiones en Ueno bank

Los docentes mantuvieron una reunión con Alliana en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción, tras protagonizar una protesta que reclamó la devolución de más de 60 millones de dólares de la caja fiscal, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, y de otros fondos previsionales que fueron colocados en Ueno.

"Nos garantizó de que vamos a trabajar sobre el pedido que tenemos, para que en primer lugar los fondos de la caja fiscal sean recuperados y devueltos", indicó en una conferencia de prensa el presidente del Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación y Cultura (Sifemec), Rubén Irala, luego de la reunión con Alliana, quien cumple este lunes su tercer día de Gobierno, tras la destitución de Santiago Peña.

Con la caída de Ueno bank, intervenido el martes pasado por el Banco Central de Paraguay (BCP) por problemas de insolvencia, quedaron congelados los ahorros de unos 2,94 millones de personas y cerca de 800 millones de dólares de instituciones del Estado, en su mayoría recursos pensionales.

Los maestros también exigieron la recuperación de los cerca de 355 millones de dólares que el Instituto de Previsión Social (IPS) -encargado de la gestión de las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país- invirtió en Ueno bank, así como los recursos de al menos otras tres cajas de jubilación.

Con carteles en mano, banderas y tambores, los sindicatos de maestros se concentraron en la Plaza de Armas, en el centro de la capital, Asunción, para denunciar "la gravísima situación que atraviesa la caja de jubilaciones", como expresó ante los manifestantes la jubilada Rita Duarte.

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En declaraciones a EFE, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, manifestó que el 20 % de los fondos de la caja fiscal (esos 60 millones de dólares) se quedaron en Ueno.

"Lastimosamente hoy están en riesgo montos siderales que nos ha costado años, décadas, para que se vayan acumulando y por la irresponsabilidad del Gobierno que se fue", refirió el dirigente, quien consideró que "es factible" la recuperación de los fondos pensionales "con la venta de los bienes" del banco, en caso de que sea liquidado.

Además, Piris espera que Alliana "tenga el coraje y la valentía de tomar las decisiones" para recuperar el dinero de los jubilados y trabajadores.

En su discurso al asumir el cargo, Alliana anunció el viernes que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente".