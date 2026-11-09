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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:40

Marc Anthony anuncia su primera gira de conciertos por Estados Unidos en dos años

Imagen sin descripción

San Juan, 9 nov (EFE).- El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony anunció este lunes 'The Last Dance', su primera gira de espectáculos por Estados Unidos en dos años y que arrancará el 1 de abril de 2027 en Toronto, Canadá, recorrerá 14 ciudades de Norteamérica.

Por EFE
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"Mi gente, los invito a #TheLastDance US tour con @cmnevents. Vamos a ser de este el mejor baile de todos", dijo Anthony en una publicación en su cuenta de Instagram.

Luego de su presentación en el Scotiabank Arena de Toronto, el reconocido artista actuará en otras ciudades como Montreal, Brooklyn, Reading, Newark, Chicago, Charlotte, Tampa, San Antonio, Houston, Glendale, Anaheim, Denver y San Francisco, según se detalló en un comunicado.

La preventa para la gira comenzará este próximo jueves 12 de noviembre a las 10.00 (14.00 GMT) hora local, y finalizará el viernes 13 de noviembre a las 09.59 (14.59 GMT) hora local. Y la venta al público general comenzará el 13 de noviembre a las 10.00 (14.00 GMT).

Marc Anthony, nacido en la ciudad de Nueva York y con padres puertorriqueños, es el artista de salsa más vendido de todos los tiempos y un verdadero embajador de la música y cultura latina.

Al entrar en su cuarta década como artista discográfico, cuenta con docenas de certificaciones de oro y platino de la Asociación de Industria Discográfica de América, ha tenido más de 120 éxitos #1 en listas de todo el mundo.

También, acumula más de 12.800 millones de vistas en YouTube y más de 22.000 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales.

Conocido por su intensa y poderosa voz y sus actuaciones en conciertos, es uno de los artistas más prolíficos en el mundo de las giras de la industria musical, con varias inclusiones en las listas de Giras de Conciertos Más Taquilleras a Nivel Mundial de Pollstar.

Marc Anthony también ha establecido un currículum actoral, con papeles en películas que incluyen 'In the Heights' (2021), 'El Cantante' (2006), 'Man on Fire' (2004), 'In the Time of Butterflies' (2001), 'Bringing Out the Dead' (1999), y un papel protagónico en 'The Capeman' (1998) de Paul Simon en Broadway.

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