Marruecos e Israel avanzan en cooperación con visita de alto cargo de Defensa israelí

Durante la reunión, ambos funcionarios analizaron cómo fortalecer la cooperación bilateral, "incluyendo la construcción de una base industrial de defensa y el desarrollo de la ciberseguridad", según la agencia oficial marroquí MAP.

Además, subrayaron el nivel de cooperación alcanzado en el sector, que incluye la adquisición de equipos y tecnología, la protección de información, el intercambio de experiencias y la formación de personal.

La visita a Rabat del director general del Ministerio de Defensa israelí -cargo equivalente a secretario de Estado- se produce después de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, encargara a Gadi Eisenkot -de raíces marroquíes- la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre, que podrían suponer el final de la etapa de Benjamín Netanyahu como primer ministro.

El alto funcionario israelí visita el país magrebí, además, tras el veto cruzado de EE.UU. y Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que precipitó el final de la Minurso, la misión de la ONU para el Sáhara Occidental, cuya soberanía disputan Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia.

Tras romper en el año 2000, Israel y Marruecos normalizaron sus relaciones diplomáticas en 2020 con la mediación de Estados Unidos, que reconoció entonces la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

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Naciones Unidas considera el Sáhara Occidental un territorio no autónomo, pendiente de descolonización.