Marruecos y Ecuador impulsan sus relaciones bilaterales

El pacto busca facilitar los desplazamientos, promover los intercambios turísticos y fortalecer los contactos entre empresarios y representantes de ambos países, según un comunicado conjunto divulgado tras el encuentro.

Marruecos anunció, además, la próxima apertura de su Embajada en Quito y ambos ministros firmaron una hoja de ruta de Cooperación para el período 2026-2028 con iniciativas en comercio, inversiones, turismo, agroindustria y energías renovables.

Entre los compromisos alcanzados figura la voluntad de Marruecos de donar 2.000 toneladas de fertilizantes a Ecuador y estudiar una reducción de aranceles para determinados productos ecuatorianos.

En el plano diplomático, Ecuador reiteró su apoyo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, la excolonia española cuya soberanía disputan Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia.

El Sáhara Occidental figura en la lista de Naciones Unidas de territorios no autónomos, pendientes de descolonización.