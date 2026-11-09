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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:00

Marruecos y Ecuador impulsan sus relaciones bilaterales

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Rabat, 9 nov (EFE).- Marruecos y Ecuador avanzaron este lunes en el impulso a sus relaciones bilaterales con la firma de un acuerdo de exención de visado para los ciudadanos de ambos países, durante una reunión celebrada en Rabat entre los ministros de Exteriores Naser Burita y Roberto Carlos Kury Pesantes.

Por EFE
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El pacto busca facilitar los desplazamientos, promover los intercambios turísticos y fortalecer los contactos entre empresarios y representantes de ambos países, según un comunicado conjunto divulgado tras el encuentro.

Marruecos anunció, además, la próxima apertura de su Embajada en Quito y ambos ministros firmaron una hoja de ruta de Cooperación para el período 2026-2028 con iniciativas en comercio, inversiones, turismo, agroindustria y energías renovables.

Entre los compromisos alcanzados figura la voluntad de Marruecos de donar 2.000 toneladas de fertilizantes a Ecuador y estudiar una reducción de aranceles para determinados productos ecuatorianos.

En el plano diplomático, Ecuador reiteró su apoyo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, la excolonia española cuya soberanía disputan Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia.

El Sáhara Occidental figura en la lista de Naciones Unidas de territorios no autónomos, pendientes de descolonización.

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