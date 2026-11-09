Más de 2.600 estudiantes volverán a las aulas en isla de Galápagos afectada por lluvias

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, dijo este lunes en su cuenta de X que de los 4.372 estudiantes del municipio, el 61 % (2.669) ya podrán volver a las clases presenciales, pues pueden movilizarse de forma segura y sus instituciones cuentan con condiciones adecuadas.

Mientras que el 39 % restante (1.703) "continuarán aprendiendo con fichas pedagógicas, físicas o digitales".

La funcionaria agregó que tres unidades educativas serán "evaluadas y habilitadas antes de definir su retorno presencial".

El Gobierno ecuatoriano suspendió el 2 de noviembre las clases presenciales en las instituciones educativas de Santa Cruz, ante los daños provocados por las fuertes lluvias, que desde finales de octubre dejan una persona fallecida y 2.334 damnificadas en el archipiélago, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El 31 de octubre, las autoridades declararon en emergencia a la isla y desde ese entonces han movilizado al menos 30 toneladas de ayuda humanitaria para atender a la población afectada.

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Para este martes, las lluvias continuarán en varias islas de Galápagos y también en otras zonas de la costa continental del país, que es la más afectada por las fuertes lluvias e inundaciones, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

A nivel nacional, la SNGR registra 12 personas fallecidas y 14.581 damnificadas desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país por la llegada de El Niño.

Las provincias más afectadas son Esmeraldas, fronteriza con Colombia; y Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país, que se ha inundado en las últimas semanas en al menos dos ocasiones.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras y sequías prolongadas en la sierra.