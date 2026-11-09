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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 20:10

Más de 50 familiares de víctimas apoyan la conmutación de penas de muerte en California

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Los Ángeles (EE.UU.), 9 nov (EFE).- Al menos 50 familiares de víctimas de personas condenadas a la pena capital instaron este lunes a la Corte Suprema de California a respaldar el plan del gobernador Gavin Newsom para conmutar las sentencias de todos los presos que permanecen en el corredor de la muerte del estado.

Por EFE
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Newsom informó el jueves pasado que conmutará las sentencias de muerte de los 548 reclusos del estado que aguardan su ejecución, reduciendo sus penas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De los 548 reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte, la conmutación de las penas de 382 de ellos requeriría la aprobación de una mayoría de los siete magistrados de la Corte Suprema estatal.

En una misiva, citada por ABC, las familias afirmaron al Supremo californiano que, a pesar de su dolor, se oponen por razones morales a la pena de muerte y animaron a Newsom a no desistir en su cometido.

El gobernador estableció una moratoria a las ejecuciones en el estado en marzo de 2019, poco después de hacerse con el cargo. California ha mantenido una moratoria a cumplir con las penas de muerte desde 2006, cuando se llevó a cabo la última ejecución.

El demócrata dijo que, si bien la moratoria ha evitado que se produzcan más ejecuciones, todas las sentencias de muerte han permanecido vigentes.

Las 548 que actualmente se encuentran bajo sentencia de muerte en California conforman el corredor de la muerte "más grande" del hemisferio occidental, dijo Newsom en su anuncio.

"Matar a una persona en nuestro nombre no revierte lo que le hicieron a Polly, y no es algo que queramos que se haga en su memoria", señaló a la televisora Jess Nichol, hermana de Polly Klaas, de 12 años, quien fue secuestrada y asesinada en 1993 en Petaluma, California.

Se espera que el estado ahorre al menos 150 millones de dólares anuales en los costos de procesos judiciales relacionados con la pena de muerte. Las familias han pedido que esos fondos se destinen a centros de recuperación de traumas y a brindar asistencia a los sobrevivientes

Peace Officers Research Association of California (PORAC, en inglés), que representa a los jefes de policía de todo el estado, criticó la medida del gobernador argumentando que reabre las heridas de familias.

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