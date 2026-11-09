México advierte de “enorme presión” sobre sus consulados por "complejo" entorno migratorio

Durante la ceremonia conmemorativa del Día de la Persona Diplomática Mexicana 2026, el secretario de Relaciones Exteriores vinculó ese escenario con la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes representan al país y atienden a sus connacionales.

“Hoy nuestra red consular acompaña una comunidad que vive en momentos de enorme presión”, expresó Velasco, sin mencionar específicamente ningún país en concreto, aunque el grueso de la comunidad migrante mexicana vive en Estados Unidos, donde residen cerca de 40 millones de personas de origen mexicano.

El canciller añadió que las embajadas mexicanas trabajan “en uno de los entornos internacionales más complejos en las últimas décadas”.

“Quien cuida a los mexicanos y las mexicanas en el exterior merece que su país también lo cuide”, sostuvo al reiterar un compromiso que, según recordó, había expresado ya ante el Senado.

Velasco aseguró que continuará impulsando las gestiones necesarias para mejorar las condiciones laborales del personal, aunque no ofreció detalles al respecto.

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Como parte del fortalecimiento de la atención consular, destacó que la convocatoria de ingreso a la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior admite, por primera vez, postulaciones de hablantes de lenguas indígenas.

Según el canciller, esa medida permitirá reforzar la atención en su propia lengua a cerca de 500.000 indígenas mexicanos que viven en Estados Unidos.

“Una cancillería que incorpora las lenguas originarias de México no está haciendo una concesión, está recuperando algo que fue siempre suyo”, afirmó.

En la ceremonia se reconoció a 27 integrantes del Servicio Exterior Mexicano por cumplir 25 años de carrera.