México decomisa una tonelada de cocaína y detiene a seis personas en el Pacífico

En un comunicado, la dependencia detalló que el aseguramiento se produjo durante recorridos de patrullaje y vigilancia realizados por elementos de la Armada de México, quienes localizaron una embarcación menor que transportaba 24 bultos con una sustancia de características similares a la cocaína.

Según las autoridades, el cargamento tiene un peso aproximado de 1.000 kilogramos, aunque la cantidad exacta y la naturaleza de la sustancia deberán ser confirmadas mediante los análisis correspondientes.

Durante la operación, los agentes navales también aseguraron la embarcación y detuvieron a seis personas, cuya identidad y nacionalidad no fueron precisadas.

Los detenidos, junto con la presunta droga y la embarcación, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para integrar las investigaciones correspondientes.

La Marina destacó que, desde el inicio de la Administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, las fuerzas navales decomisaron más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, una cifra a la que se sumará el cargamento incautado en Guerrero una vez que se confirme su peso.

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El aseguramiento ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno mexicano para combatir el tráfico de drogas por las rutas marítimas del Pacífico, utilizadas por organizaciones criminales para transportar cargamentos de estupefacientes.

Las costas del Pacífico mexicano constituyen una de las principales rutas del narcotráfico hacia Norteamérica, particularmente para el traslado de cocaína procedente de Suramérica.

México ha intensificado sus operaciones contra el narcotráfico en un contexto de presión de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.