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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:50

Moody’s anticipa presiones crediticias y una prueba de rentabilidad para la IA en 2027

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- Las condiciones crediticias globales se debilitarán en 2027 por los mayores costos de financiamiento y energía, mientras las tecnológicas deberán demostrar la rentabilidad de sus inversiones en inteligencia artificial (IA), cuyo crecimiento se moderará, anticipó este lunes Moody’s Ratings.

Por EFE
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En su informe de perspectivas para el próximo año, la calificadora prevé que las principales economías seguirán expandiéndose, pero aumentarán las presiones sobre empresas endeudadas y gobiernos con grandes necesidades de financiamiento.

Más del 60 % de los bonos globales de alto rendimiento que vencen entre 2027 y 2029 se emitieron entre 2019 y 2021, cuando las tasas eran bajas, mientras que las nuevas emisiones pagan alrededor de un punto porcentual adicional frente a la deuda que sustituirán.

“Los modelos de negocio que dependían del financiamiento barato podrían dejar de ser viables”, advirtió la calificadora.

No obstante, Moody's precisó que los mercados crediticios siguen abiertos y funcionan adecuadamente, y descartó un aumento generalizado de impagos entre emisores de grado especulativo.

En este entorno, el gasto de capital de los grandes operadores estadounidenses de infraestructura en la nube se acercará a un billón de dólares en 2027, con otros 2,8 billones en compromisos futuros.

Aunque señaló que la inversión seguirá siendo elevada, crecerá más lentamente, por lo que disminuirá su impulso adicional sobre la actividad económica y la calidad crediticia.

“La prueba para 2027 es si los rendimientos comienzan a cumplir las expectativas”, señaló.

Las mejoras de productividad y ganancias necesarias para justificar el gasto todavía no son visibles a gran escala.

Moody’s calcula que la IA necesitaría añadir entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales anuales al crecimiento de la productividad laboral para alcanzar el equilibrio.

Los riesgos se concentran en desarrolladores, prestamistas y vehículos financieros más endeudados, mientras que una reducción del gasto de un gran patrocinador podría afectar rápidamente a varios sectores.

Además, la calificadora advirtió que el resultado de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está entre los asuntos que vigilará en 2027, en un entorno donde asegurar suministros estratégicos tendrá un costo creciente.

Los aranceles, las restricciones a las exportaciones y los apoyos estatales modificarán las inversiones, la competencia y el acceso a mercados, mientras las empresas dedicarán más recursos a asegurar energía, minerales e infraestructura.

El informe sostiene que ese escenario ofrecerá oportunidades a exportadores de minerales críticos de Latinoamérica, pero elevará los costos para las industrias dependientes de esos insumos.

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