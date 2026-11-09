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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:20

ONG denuncia el incremento de la represión en Cuba en octubre

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La Habana, 9 nov (EFE).- La ONG Cubalex denunció un aumento de la represión en Cuba en octubre tras documentar 303 eventos de ese tipo -concentrados en las cárceles- frente a los 298 que registró en septiembre, según su último informe mensual.

Por EFE
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Cubalex señaló que el 51 % de esos eventos afectó a personas presas -"la proporción más alta del año"- y citó como los incidentes más frecuentes las violaciones contra personas privadas de libertad (154), la violencia o acoso (50), amenazas o coacción (47), negación de atención médica (44), traslados (30), la vigilancia policial (30) y la interrupción de las llamadas en prisiones.

"El número de víctimas continuó con una tendencia en aumento desde agosto, registrando 239", apuntó.

Asimismo refirió que La Habana fue el territorio con más hechos represivos con el 32 %, seguida de las provincias orientales Camagüey (13 %), donde se encuentran las dos prisiones con más incidentes, y Santiago de Cuba (10 %).

Pero acotó que "todas las provincias y el municipio especial la Isla de la Juventud registraron al menos un evento".

En cuanto al perfil de las personas afectadas contó 193 hombres (81 %) y 46 mujeres (19 %). Especificó que el 58 % está relacionado con la sociedad civil independiente (175) y el 42% con la ciudadanía no organizada (127).

El informe también refiere que las protestas públicas en la isla aumentaron de 35 en septiembre a 48 en octubre.

Precisó que quince se registraron en La Habana (31 %), once en Santiago de Cuba (23 %) y siete en Holguín (15 %), con predominio de los carteles y las pintadas antigubernamentales, los cacerolazos, cierres de calles y manifestaciones vecinales, que "incluyeron consignas contra el gobierno y reclamos por cortes de electricidad y agua".

La ONG también documentó doce protestas en centros de reclusión, incluidas las huelgas de hambre y/o sed de ocho personas.

Además señaló que las denuncias sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se centraron en "la acumulación de basura y la insalubridad, el deterioro de los hospitales y la atención médica, y los problemas de agua y saneamiento".

En lo económico consideró que destacaron "la inflación, la depreciación del peso, la escasez de productos y combustible, el desplome del turismo y de la actividad de las empresas estatales, junto a la agudización de la pobreza".

Cubalex explicó que la verificación de las denuncias se realiza "por contraste de al menos dos fuentes o por contacto directo con las personas afectadas o sus familiares" y sobre los datos advirtió que "no son totales ni definitivos: reflejan solo los hechos documentados en el período y pueden revisarse en cortes posteriores".

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