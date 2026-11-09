ONG independiente confirma un feminicidio ocurrido en Cuba en 2025

La ONG explicó en las redes sociales que pudo verificar el feminicidio de Marialina García Borroto, ocurrido en agosto del pasado año en el municipio de Florencia, de la provincia Ciego de Ávila, a partir de una publicación del Tribunal Provincial Popular de este territorio central.

"La mujer murió a manos de su expareja, Adrián Cruz Díaz, quien también asesinó a Abel Morales Castro, el compañero sentimental de la víctima", relató.

El Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila condenó al agresor Cruz Díaz a cadena perpetua por el doble asesinato y la sentencia fue anunciada el 3 de noviembre de 2026, lo que permitió identificar y retomar el caso, refiere el OGAT.

Asimismo indica que contrastó los hechos "con fuentes comunitarias" y confirmó su clasificación "como feminicidio íntimo, incorporando este caso que figuraba como alerta, a las estadísticas correspondientes a 2025".

El informe de las activistas recuerda que el doble asesinato "conmocionó" a la comunidad de Florencia, donde residía la víctima.

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Detalla que Cruz Díaz "atacó a ambas víctimas con un arma blanca. Abel Morales Castro murió durante la agresión, mientras que Marialina logró salir de la vivienda, pero fue alcanzada por el agresor en las inmediaciones del inmueble y asesinada", según los testimonios recopilados.

Para Alas Tensas la incorporación de este caso evidencia "la importancia de las fuentes comunitarias para documentar la violencia feminicida en Cuba, especialmente cuando las comunicaciones judiciales no identifican a las víctimas ni ofrecen información suficiente sobre las circunstancias de los asesinatos".

También señaló que el OGAT "mantiene una metodología abierta que permite actualizar sus registros cuando surgen nuevos testimonios, documentos judiciales u otras evidencias verificables, incluso después de concluido el año en que ocurrieron los hechos".

En un reciente recuento, la ONG indicó que actualmente está investigando doce posibles crímenes machistas, cinco intentos y el asesinato de un hombre en un contexto feminicida reportados en 2025, así como once probables feminicidios y 18 intentos alertados en 2026.

Las feministas han reiterado su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

De acuerdo con los datos elaborados por EFE a partir de los registros de organizaciones feministas independientes, en 2025 hubo en Cuba al menos 47 asesinatos machistas.