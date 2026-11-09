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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 13:55

ONU respalda los contactos de Rusia, Ucrania y EE.UU. y urge cesar los ataques energéticos

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Naciones Unidas, 9 nov (EFE).- La ONU aseguró este lunes que respalda la prevista reanudación de los contactos directos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi y urgió cesar los ataques contra instalaciones energéticas, especialmente a las puertas del invierno.

Por EFE
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El Consejo de Seguridad de la ONU celebró hoy una sesión sobre la guerra de Ucrania, un día antes de que Moscú y Kiev reanuden este martes en Abu Dabi sus contactos directos para poner fin a la guerra con una nueva ronda de conversaciones que se extenderá hasta el miércoles.

"Acogemos los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos, así como otras iniciativas regionales de diálogo. Instamos a las partes a aprovechar la oportunidad de las conversaciones trilaterales previstas en Abu Dabi para lograr avances tangibles", dijo en la sesión Kayoko Gotoh, directora de la División de Europa y Asia Central de los departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz.

Gotoh pidió que los contactos ayuden a evitar una mayor escalada, creen las condiciones para un alto el fuego y contribuyan a un diálogo sobre el futuro de la seguridad europea.

"Reitero una vez más el llamamiento que el secretario general ha formulado repetidamente en favor de un alto el fuego inmediato, total e incondicional, como un paso importante hacia una paz justa, duradera e integral en Ucrania", afirmó.

Jared Kushner, uno de los mediadores estadounidenses, ha indicado previamente que además de buscar una solución a la guerra, las conversaciones también tratarán sobre las inquietudes de Rusia por la expansión de la Unión Europea (UE) y de la OTAN y el diseño de "una arquitectura de seguridad europea más amplia" que evite nuevos conflictos a largo plazo.

Sin embargo, pese a las esperanzas en estos contactos, los primeros después de una pausa de más de ocho meses, Gotoh denunció la intensificación de los ataques de Rusia contra instalaciones energéticas esenciales de Ucrania.

Por su parte, Mohamed Yahya, subsecretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, alertó hoy de que los cortes han provocado "prolongados cortes de electricidad en grandes ciudades y otras zonas alejadas de la línea del frente".

"A medida que bajen las temperaturas, los cortes prolongados tendrán consecuencias más graves para los civiles", denunció Yahya. "Las viviendas se enfriarán cada vez más. Los sistemas de abastecimiento de agua fallarán. Los hospitales y otros servicios esenciales tendrán dificultades para funcionar".

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