Panamá y Costa Rica valoran su "alianza efectiva" en seguridad y combate al narcotráfico

Mulino y Fernández abordaron temas de seguridad y las alianzas estratégicas para combatir de manera conjunta el narcoterrorismo, destacando que la alianza que han establecido ambos países en temas de seguridad ha sido "muy efectiva", según un comunicado de la Presidencia de Panamá.

"Estoy muy agradecida con el trabajo en equipo que venimos haciendo en materia de seguridad. Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca", dijo Fernández, de acuerdo con la nota.

Mulino por su parte coincidió en la buena relación entre Panamá y Costa Rica en temas de seguridad y lo calificó como un "esfuerzo mancomunado y muy firme".

El mandatario panameño también aprovechó la conversación para invitar a la presidenta costarricense a participar en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá del 27 al 28 de enero de 2027.

"Vamos a valorarla (la invitación). Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré", dijo Fernández.

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El Foro, según CAF, reunirá a líderes de gobierno, empresarios, inversionistas, organismos multilaterales y representantes de diversos sectores para promover el diálogo, fortalecer alianzas e impulsar soluciones a los principales desafíos de América Latina y el Caribe.

La agenda abordará temas como integración regional, inversión, transformación digital, innovación, transición energética, cambio climático y desarrollo social, entre otros asuntos estratégicos para el futuro de la región.

A pesar de las buenas relaciones, uno de los puntos de fricción entre Costa Rica y Panamá es una disputa comercial por las restricciones impuestas por las autoridades panameñas en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña debido a pruebas científicas "insuficientes".

En 2024, un grupo arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio la razón a Costa Rica, pero Panamá presentó una apelación en enero de 2025 ante un órgano que, según Costa Rica, no está operativo desde 2019, por lo cual el asunto no se ha resuelto.

En agosto pasado, Costa Rica informó que Panamá le pidió más tiempo para analizar una propuesta de solución al conflicto comercial bilateral.