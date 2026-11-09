París recupera los 8.200 puntos tras el bache de la pasada semana

La tenencia fue alcista desde la apertura en el indicador de referencia, impulsada por valores tecnológicos, para acabar en los 8.233,30 puntos.

Los inversores intercambiaron títulos por valor de casi 3.900 millones de euros.

La tecnológica STMicroelectronics recuperó parte del terreno perdido la semana pasada con una subida del 5,30 %, por delante del fabricante aeronáutico Airbus, que progresó un 4,89 %, y de la siderúrgica ArcelorMittal, que subió un 3,68 %.

El gestor bursátil Euronext lideró las pérdidas con una caída del 4,41 %, por delante de la tecnológica Capgemini, que perdió un 2,84 %.