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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:45

Pemex inicia estudios para valorar la viabilidad del "fracking" en el norte de México

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) inició una evaluación hídrica en Coahuila, en el norte de México, como parte de los estudios para determinar la viabilidad de extraer gas mediante fracturación hidráulica o 'fracking' sin afectar acuíferos en agua dulce, informó este lunes su director, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Por EFE
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Carpio explicó en una comparecencia ante diputados en el Congreso que Pemex perforó un pozo de captación en Hidalgo (Coahuila) donde estudia las características y disponibilidad del agua, así como su desconexión de los acuíferos utilizados para consumo humano.

No obstante, el director de Pemex advirtió que “si no hay agua salubre suficiente no se va a avanzar en el proyecto”.

Carpio precisó que para 2027 todavía no hay proyectos definidos, pues esperan los resultados del pozo y las recomendaciones del comité de expertos que acompaña al Gobierno en su afán de reducir la dependencia del gas importado, principalmente de Estados Unidos.

El "fracking" permite liberar hidrocarburos atrapados en rocas mediante la inyección de fluidos a alta presión.

El Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció en agosto estudios en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, todos en el norte del país.

Su comité recomendó verificar agua salada aislada de acuíferos someros, consultas previas y vigilancia científica independiente.

Sheinbaum ha defendido evaluar tecnologías con reciclaje de agua y sustancias menos tóxicas, aunque la viabilidad ambiental permanece sujeta a los estudios.

Además, situó la deuda financiera en 77.600 millones de dólares al cierre de septiembre, su menor nivel desde 2014, tras una reducción superior a 20.000 millones en menos de dos años.

Al explicar las pérdidas frente a competidoras internacionales, destacó un resultado operativo positivo tras las cargas que pesan sobre la petrolera estatal por el pago de intereses de su deuda, así como por las aportaciones al Gobierno mexicano a través del derecho petrolero para el bienestar, aún cuando está en su nivel mínimo de recaudación.

Atribuyó, asimismo, estos resultados negativos a efectos cambiarios y a vender combustibles por debajo de referencias internacionales para contener la inflación, como el esfuerzo para mantener el precio de la gasolina y el diésel.  EFE

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