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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:30

Perú prepara una nueva emisión de bonos para atender la ampliación del presupuesto de 2026

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Lima, 9 nov (EFE).- El Gobierno de Perú prepara una nueva emisión de bonos de deuda externa para atender el crédito suplementario aprobado recientemente por el Parlamento en el presupuesto estatal de 2026 para atender la emergencia del fenómeno climático de El Niño e incrementar el gasto en seguridad.

Por EFE
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De acuerdo con un decreto legislativo emitido por el Gobierno, la operación consistirá en la emisión de uno o más bonos globales en moneda extranjera, a través de la reapertura de bonos emitidos o la emisión de nuevos bonos, cuya cantidad y plazos serán determinados oportunamente.

En los créditos suplementarios aprobados a inicios de mes por el Parlamento se dispuso la emisión interna o externa de bonos por hasta 4.428 millones de soles (unos 1.288 millones de dólares o 1.151 millones de euros).

Le emisión se realizará a través del los bancos Citibank, Credit Agircole, Deutsche Bank y Banco Santander, contratados por el Estado peruano como asesores financieros de la operación.

El pasado lunes, el Congreso de Perú aprobó créditos suplementarios para el presupuesto de 2026 por valor de 8.228,4 millones de soles (unos 2.393 millones de dólares o 2.139 millones de euros) para financiar acciones frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, impulsar la infraestructura y fortalecer la seguridad ciudadana, la salud, la educación, así como otros servicios y obligaciones esenciales.

En cuanto a la distribución de los recursos, se contemplan 3.620,2 millones de soles (1.053 millones de dólares o 941 millones de euros) para impulsar la inversión pública y el equipamiento, y 2.308,6 millones de soles (671,5 millones de dólares o 600 millones de euros) para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Asimismo, se destinarán 1.596,7 millones de soles (464,5 millones de dólares o 415 millones de euros) para el cumplimiento de obligaciones ineludibles y 702,9 millones de soles (unos 204 millones de dólares o 183 millones de euros) para prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

La deuda pública externa de Perú asciende actualmente a cerca de 153.273 millones de dólares, equivalente a un 38 % de su producto interior bruto (PIB), a la vez que sus reservas internacionales superan los 100.000 millones de dólares, uno de los valores más altos de Latinoamérica.

Esto hace que la prima de riesgo de Perú, que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo, se encuentre actualmente alrededor de los 120 puntos.

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