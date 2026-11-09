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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:05

Redadas de ICE agravan la escasez de trabajadores y amenazan la construcción en EE.UU.

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Atlanta (EE.UU.), 9 nov (EFE).- Leo Cárdenas, un contratista venezolano de Dunwoody (Georgia), perdió a todos sus trabajadores en los últimos meses: la mayoría de ellos, incluido su padrastro, acabó de vuelta en su países de origen, deportados o autodeportados, en medio de la ofensiva migratoria del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por EFE
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Este padre de una bebé ha tenido que "reinventarse" para poder salir adelante con su pequeño negocio sin ninguna ayuda, con el temor de que él también pueda convertirse en el próximo blanco de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de estar legalmente en el país.

"Esta situación es insostenible", dijo a EFE Cárdenas, que incluso tuvo que vender su camioneta blanca de trabajo, un tipo de vehículo que se ha convertido en un objetivo prioritario de los agentes de inmigración.

Como el venezolano, miles de contratistas de la construcción afrontan dificultades para encontrar trabajadores, en un sector que perdió unos 5.100 empleos entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 en el área metropolitana de Atlanta, la más afectada del país en un contexto marcado por las redadas de ICE, según sondeos de la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC, por sus siglas en inglés).

"El impacto es real. Según AGC, la falta de trabajadores es hoy la principal causa de retrasos en la obra. Eso se traduce en costos más altos y plazos más largos", declaró a EFE Gabriela Matute, directora ejecutiva de la Asociación Hispana de Constructores de Georgia (GHCA, por sus siglas en inglés).

Mature indicó que esta escasez de mano de obra "no es fenómeno nuevo sino cíclico", aunque reconoce que el clima de incertidumbre por las operaciones de ICE "afecta a toda la comunidad hispana, y la construcción no es la excepción".

"En nuestra industria se siente con especial fuerza, porque durante décadas la construcción ha sido la puerta de entrada para generaciones de inmigrantes hispanos: el lugar donde aprendieron un oficio, se ganaron un nombre y, con años de esfuerzo, llegaron a tener su propia empresa. Muchos de los empresarios que hoy generan empleo en Georgia empezaron exactamente así", manifestó.

La directora ejecutiva de GHCA dijo que incluso trabajadores con estatus legal y ciudadanos estadounidenses están ausentándose porque prefieren no exponerse ni exponer a sus familias.

Además de los operativos de control de ICE, la AGC también menciona el aumento de los costos de materiales, las tasas de interés y la incertidumbre política como factores que frenan nuevos proyectos.

Según AGC, la escasez de mano de obra en la construcción "sigue siendo grave" en todo el país. Después de Atlanta, las zonas más afectadas son Nueva York-Nueva Jersey, Oakland y Riverside-San Bernardino, en California, y Lakewood-New Brunswick, en Nueva Jersey. También figuran Pittsburgh, Sacramento, Arlington, San Diego y Corpus Christi.

La asociación señala que el control migratorio "afecta a la disponibilidad de personal en casi un tercio de las empresas, incluso cuando las condiciones del mercado se suavizan".

El 87 % de las empresas encuestadas tiene vacantes para obreros y el 82 % para puestos asalariados, una falta de personal que está provocando retrasos en las obras.

De hecho, el 42 % reportó demoras en proyectos por la falta de trabajadores propios o de sus subcontratistas, según el sondeo de este año de AGC y el Centro Nacional para la Educación e Investigación en Construcción (Nccer), que entrevistó a 1.830 compañías.

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